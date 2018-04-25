الإمارات تنفي تعيين طفل في منصب وظيفة موظف سعادة

أبوظبي(صدى):

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن ما تم تداوله عن تعيينها ” طفل ” يبلغ من العمر 8 شهور، في منصب رسمي لها، غير صحيح.

وتقدمت الهيئة بالاعتذار عن اللبس والانزعاج، الذي أحدثه مقطع الفيديو الخاص بتواجد ” الطفل ” في مكاتبها، مؤكدة أن الفيديو يأتي ضمن أنشطة حضانة الأطفال بالهيئة؛ والتي تهدف لإدخال البهجة على الأمهات وأطفالهم الذين يستفيدون من الحضانة.

وأوضحت الهيئة، أنها ملتزمة بحقوق الطفل في الدولة وتحترمها، بالإضافة لالتزامها بالقوانين الخاصة بحقوق الأطفال واحترامها لها.

إقرأ أيضا: