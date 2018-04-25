بعد الهجوم عليه.. ” الروقي ” يوضح سبب إهداء محمد صلاح قطعة أرض بمكة

نواف السالم(صدى):

أثار قرار نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، رجل الأعمال فهد الروقي، بمنح اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي قطعة أرض بمكة المكرمة غضب وهجوم الكثيرين الذين اعتبروا أن اللاعب ليس سعوديًا لذلك لا يحق له تملك أراضٍ بالمملكة بحسب القوانين.

وأوضح ” الروقي ” أسباب إهدائه الأرض لمحمد صلاح، قائلًا أنه ليس من الضروري أن تكون داخل مدينة مكة؛ حيث أنه لم يحدد موقعها كما أن من حق اللاعب التصرف في الأرض المهداة على أي وجه يرغب فيه، فمن الممكن تسليمه قيمة الأرض، أو أن يبني عليها مشروعًا خيريًا.

وأضاف رجل الأعمال فهد الروقي، أن اللاعب المصري يعد قدوة ومثال للمسلم المعتدل الوسطي، كما أن آلاف البريطانيين أحبوا الإسلام تأثرًا به، لافتًا إلى أن صلاح يحب الأراضي المقدسة وأطلق على ابنته اسم مكة.

وتابع ” الروقي ” قائلًا: ” ومن هذا المنطلق وجب علينا نحن أهل مكة، تقديم هدية له، فنحن في المجلس البلدي نمثل المواطن المكي، ومن هذا المنطلق أحببنا تقديم قطعة أرض له بمنطقة مكة المكرمة بموجب صك شرعي. ”