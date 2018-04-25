المخدرات ترفع الحضانة عن الأبناء

عادل الحربي(صدى):

تؤدي المخدرات إلى فقدان سيطرة مدمنيها على أنفسهم، وبالتالي تجعلهم يفعلون أموراً خاطئة أو الاعتداء على الأشخاص وهم تحت تأثيرها، ولعل واقعة نحر مواطن لأطفاله بمكة أبلغ دليل على ذلك.

ويجيز القانون رفع الحصانة عن الأب في حال ثبوت تعاطيه للمخدرات؛ لذلك دعا المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي، إلى تفعيل هذا الإجراء في حال التأكد من تعاطي أي من الوالدين المخدرات.

وأكد ” عبد الكريم ” ، أن نزع ولاية الوالدين أو أحدهما جائز في هذا النظام إذا ما تم التحقق من استعمال المخدرات، واحتمال حصول الخطر من قبل أحدهما بالاعتداء بأنواعه.

وأشار إلى أنه لا يحق للوالدين الولاية على الأبناء إذا تسببوا في وقوع أي ضرر تجاههم؛ ويتم نزع الحضانة وإعطاءها للجهة التي تراعي مصلحة الأبناء، وهي أقرب رجل ذكر في عصبة الأهل أو أي مصلحة حكومية.

كما أوضح أنه يتم نزع الحضانة إذا تم التأكد من استغلال الأزواج للأبناء للانتقام من بعضهما البعض، مؤكداً أن هذا الأمر غير جائز شرعاً.