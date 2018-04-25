أبرزها إحباط عمليتي تهريب ” القات ” .. الجهات الأمنية تنفذ 3 عمليات منفصلة بجازان

تركي السالم(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة جازان، خلال الأيام القليلة الماضية، من تنفيذ ثلاث عمليات منفصلة، حيث استطاعت إحباط عمليتي تهريب كميات من ” القات ” المحظور، فضلًا عن الإطاحة بمطلوب أمني في قضايا نصب واحتيال.

ورصدت العملية الأولى، مركبة من نوع ” كورولا ” ، كان يستقلها شاب عشريني، تسير في أحد شوارع مدينة جيزان في وقت متأخر، وعند استيقافها، بدت علامات الارتباك على سائقها، وعليه، تم إخضاعه للتفتيش، حيث عثر بالشنطة الخلفية لمركبته، على كمية من نبات ” القات ” المحظور.

فيما ضبط رجال دوريات الأمن، خلال العملية الثانية، مواطن ثلاثيني كان يستقل مركبة من نوع ” صالون ” ، وعُثر بحوزته على كمية من نبات القات.

وجاءت العملية الثالثة، لتطيح بمطلوب أمني في عدد من قضايا النصب والاحتيال، وذلك بعد أن كان هاربًا خارج المنطقة، بينما تم استدراجه والإطاحة به في كمين أمني مُحكم.

يشار إلى أن إجمالي ما تم ضبطه خلال العمليتين الأولى والثانية، هو ٣٦ حزمة من نبات ” القات ” المحظور.

ومن جانبه، ثمن اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، مدير شرطة منطقة جازان، ورئيس اللجنة الأمنية الدائمة، جهود دوريات الأمن بجازان، موجهًا الشكر والتقدير لمدير دوريات الأمن وجميع منسوبي إدارته، داعيًا إياهم لمضاعفة الجهود.