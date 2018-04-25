محاكمة داعشيين قلدا صوت ” صدام والقذافي ” للهجوم على مهرجان أبها

علي القحطاني(صدى):

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس الثلاثاء، جلسة محاكمة اثنين من تنظيم داعش الإرهابي اللذين يواجهان اتهامات بـ 12 جريمة إرهابية.

وكشفت المحاكمة تورطهما في ترويج الخمور والمخدرات، إضافة إلى تقليدهما لصوتي صدام حسين و القذافي للهجوم على مهرجان أبها السياحي في رسالة صوتية.

ويواجه الإرهابي الأول 8 تهم، منها تأييد تنظيمي جبهة النصرة، وداعش ، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة من خلال متابعته عبر حسابيه في منصتي ” تويتر ” و ” التليغرام ” أخبار تنظيم “داعش” الإرهابي، وانضمامه عبر التليغرام لعدد من القنوات التي تنقل أخبار داعش الإرهابي إلى جانب إرساله عبر “واتس آب” أخبار وإصدارات “داعش” لأصدقائه.

بينما يواجه المتهم الثاني 4 اتهامات، منها الاجتماع مع المتهم الأول وتحريضه على تأييد التنظيم وتستره عليه وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه ،وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إعداد رسالتين صوتية يقلد فيها صدام حسين ومعمر القذافي ينتقد فيها فعاليات مهرجان أبها عاصمة السياحة العربية لعام 1438هـ .