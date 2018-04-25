خلفان: نريد 10 طائرات من التي قصفت ” طالح ” الصماد لضرب الأعداء

ابو ظبي(صدى):

شن ضاحي خلفان تميم ، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الأربعاء، هجوما لاذعا، على الحوثيين وسياستهم التي أثبتت أنهم خادمي خامنئي، الذي ما هو إلا امبراطور جاهل يظن انه سيحكم ويتحكم في المنطقة.

وأكد خلفان أن الحرب في اليمن اليوم هي حرب إيرانية عربية، فإيران يمثلها الحوثي ،والعرب اليمنيين والتحالف العربي يمثلون الأمة العربية، لافتًا إلى الحاجة لعشرة طائرات أخرى مثل التي قصفت صالح الصماد ،لضرب الأعداء.

وقال : ” اليوم حراس الجمهورية والمقاومة العربية جزء لا يتجزأ من قوات التحالف العربي، ستنتصر إرادة عرب اليمن على عملاء ايران وسينتصر التحالف العربي ” ، مضيفًا : ” تحالفنا مع عرب اليمن ضد مليشيات ايران تحالف مدى الحياة “.

وتابع: ” كان بإمكان الحوثي أن يبرهن أنه يخدم اليمن لو كان صادقا، لكنه أثبت أنه يخدم خامنئي بكل سخافة، يعرض عليك السلام فتصر على الحرب، هذا الحرب، طائرات تدار بالرموت كنترول تقصف رئيس مليشياتك “.

واستكمل: ” اليمن اليوم يخرج على الحوثي بقيادة قادة عرب في اليمن يدحرون مليشيات الفرس في كل مكان ” مشيرًا إلى أن سياسة التدخل الرعناء في شؤون الدول العربية التي تمارسها إيران في المنطقة نمط من أنماط الكبرياء الذي مارسه الأولون من جهلة ملوك إيران.

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وأضاف : ” رهان إيران أن دول التحالف سرعان ما ستمل ولن تستمر في ملاحقة المليشيات المتمردة، لم تتذكر إيران أن عرب الجزيرة ساروا محررين أرض إيران وانسانها من العبودية التي فرضها عليهم ملوك ايران “.