مدير النشاط الطلابي بتعليم الرياض يرعى الحفل الختامي بمكتب الروابي

سعيد العجل(صدى):

رعى سعادة مدير إدارة النشاط الطلابي بـ”إدارة التعليم بمنطقة الرياض”الدكتور أنور أبو عباة،الحفل الختامي للنشاط الطلابي بمكتب التعليم بالروابي،بحضور مدير مكتب التعليم بالروابي الأستاذ محمد أبا الخيل،وقادة المدارس،ورواد النشاط الطلابي،والطلاب المُكرّمين

حيثُ بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب صهيب الشمراني،بعدها قدّم الطالب طلال السعدون بـ”إلقاء” فصاحة مكتب التعليم بالروابي في الأنشطة الطلابية التي حظيت بحضور الدكتور”أبو عباة” وما قدمه مدير مكتب التعليم بالروابي من جهود غذّت النشاط الطلابي حتى صارت تلك الجهود وريد وشريان النشاط بالمدارس.

تلا ذلك الانشاد العذب بصوت الطالب عمر البريهي مُرحِباً بالجميع ،ومُعبراً بسعادته عن مخرجات الأنشطة التي أثمرت في نهاية العام من سُقيا بدأها “أبا الخيل”وأخرجها من عباب ميدان النشاط بالمدارس حتى رأت النور وأشرق عليها قادة المدارس،ورواد النشاط واكتمل نموّها.

بعد ذلك قدّمت مدرسة عبدالرحمن بن مهدي مسرحية عن أبرز برامج المكتب من نشاط اجتماعي وثقافي وفني ومهني،وعلمي ورياضي يتوافق مع رؤية القيادة المستقبلية 2030.

ثم شاهد الجميع عرض مرئي يحتوي على انجازات النشاط الطلابي بمكتب تعليم الرياض،والذي نال إعجاب واستحسان الجميع،حيثُ مقام النجاح الذي سطع برؤيته بِما يتوافق مع رؤية الوطن.

ثم ألقى بعد ذلك مدير مكتب التعليم بالروابي الأستاذ محمد أبالخيل كلمةً رحب فيها بالجميع ،مُعبِّراً عن سعادته بتشريف وحضور الدكتور محمد أبو عباة وزملائه منسوبي المكتب من قادة ومشرفين ورواد نشاط وطلاب،وقال عاماً مضى من الإبداع والتميز في النشاط الطلابي انعكس على سلوك وبناء شخصية ابنائنا الطلاب،وساعدهم على تنمية هواياتهم وتوسيع آفاقهم العلمية والفكرية،وتأهيلهم لمواجهة الحياة بمختلف ألوانها،واكتساب مهارات وخبرات جديدة تمدهم بمعلومات عن المهن المتنوعة التي يمكن أن يمارسها بالمجتمع،وتعويدهم على حب الأنظمة،وغرس الثقة في نفوسهم،وحبهم مع التعاون مع الغير،وإتاحة الفرصة لهم للإنتاج والابتكار.

وأكد”أبا الخيل” أنّ النشاط الطلابي ركيزة أساسية، ومحور مهم في الميدان التعليمي وأحد مكونات العمل التربوي لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة 2030،وهذا ديدن وزارة التعليم الذي نعمل عليه الآن من تأسيس برامج بعيدة المدى من خلال الرؤية المستقبلية للوطن.

واختتم “أبا الخيل” كلمته بالشكر لقادة المدارس ومشرفي النشاط ورواد النشاط والطلاب المتميزين على ماقدموه طيلة العام الدراسي، والذي يستحقُ أن نُبرِزه ونُظهِر تِلك الجهود للجميع وتكريمهم.

وقّدم”أبا الخيل” لشركاء النجاح “رعاة الحفل” مدرسة عبدالله بن عمرو بن العاص،ومدارس الوسط الأهلية،وكلية المتدربين،وللجنة المُنظِّمة للحفل بالشكر والتقدير على ماقدموه للمساهمة في نجاح الحفل.

ثم بعد ذلك قام سعادة مدير إدارة النشاط الطلابي بإدارة تعليم منطقة الرياض الدكتور أنور أبو عباة بإلقاء كلمته معرباً عن سعادته بتواجده مع زملائه منسوبي مكتب التعليم بالروابي،

قائلاً:أعيش الآن أجمل الأوقات المُمتعة في حفل ختام النشاط الطلابي بمكتب التعليم بالروابي وسعيد جداً بتلك الانجازات التي قدّمها مكتب الروابي من برامج منذ بداية العام الدراسي؛إنطلاقاً من فعاليات اليوم الوطني وختاماً بهذا الحفل المُميّز ،والذي يُثمِّن جهود كل منسوبي المكتب من مشرفين نشاط ومن قادة مدارس ومن رواد نشاط،وكل الشكر لمن خلف هذا الإبداع والتميز الذي خلق ميلاد للإنجازات التي حققها مكتب تعليم الروابي سعادة المدير محمد أبا الخيل.

وأكد”أبو عباة” أنّ هذه البرامج تُحقِق ماتصبوا إليه قيادة البلد الكريم؛من خلال تربية النشء،وزرع القيم،وغرس المبادىء من خلال اعتزاز ابنائنا بدينهم،وانتمائهم لوطنهم.

موضِحاً أنّ كل البرامج تعود بالنفع لابنائنا الطلاب،وتكون استمرار وامتداد لرؤية الوطن2030،

ومؤكداً أننا جميعاً في حقيقة الأمر أنّ مانُقدِّمه من فعاليات وبرامج ماهو إلاّ أننا جميعاً أحد لَبِنات وطننا العزيز،نسعى ونُقدّم كل الجهود لرِفعة الوطن.

وفي ختام الحفل تم تكريم قادة المدارس ورواد النشاط الطلابي على تميّزهُم في برامج النشاط الطلابي للعام الدراسي ١٤٣٩هـ ،ثم التقطت الصور التذكارية الجماعيّة.