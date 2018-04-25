الخطوط القطرية ” نحس ” على نادي روما

نواف السالم(صدى):

بعد يوم من إعلان الخطوط الجوية القطرية عن إبرام اتفاقية شراكة مع نادي روما الإيطالي لتصبح الشريك العالمي الرئيسي للنادي، ظهرت بشائر الاتفاقية في مباراة روما وليفربول ، بعدما طال ” النحس ” الفريق الإيطالي.

ويتضح ” الوجه النحس ” لقطر بعدما تلقى فريق روما هزيمة قاسية بخماسية ثقيلة من ليفربول بقيادة اللاعب المصري العالمي محمد صلاح.

وتنص هذه الاتفاقية، على وضع شعار الخطوط الجوية القطرية على قمصان لاعبي الفريق الأول حتى نهاية موسم 2020-2021.

يذكر أن المصري محمد صلاح، قاد فريقه ليفربول الإنجليزى لتحقيق فوز تاريخي على ضيفه روما الإيطالي، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة النارية التي أقيمت، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.