الطب الشرعي يوضح سبب وفاة وئام الدحماني

نورة الشهري (صدى):

أثار رحيل الفنانة المغربية وئام الدحماني، جدلا كبيرا، وتباينت الأقاويل حول السبب الحقيقي لوفاتها، وتكاثرت الأراء المرجحة لانتحارها بسبب الاكتئاب.

وفي هذا السياق أوضحت مديرة أعمال الفنانة الراحلة سارة التعمارتي أن نتائج التشريح الطبي أكد إصابتها بسكتة قلبية حادة مفاجئة أدت إلى وفاتها فوراً.

وأشارت إلى أن وئام حتى لحظة وفاتها الأخيرة كانت بأتم صحتها ولم تكن تعاني من أي مشاكل صحية بل على العكس تماماً كانت بصحة جيدة نفسياً وجسدياً.

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