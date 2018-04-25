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الطب الشرعي يوضح سبب وفاة وئام الدحماني

الطب الشرعي يوضح سبب وفاة وئام الدحماني
نورة الشهري (صدى):

أثار رحيل الفنانة المغربية وئام الدحماني، جدلا كبيرا، وتباينت الأقاويل حول السبب الحقيقي لوفاتها، وتكاثرت الأراء المرجحة لانتحارها بسبب الاكتئاب.

وفي هذا السياق أوضحت مديرة أعمال الفنانة الراحلة سارة التعمارتي أن نتائج التشريح الطبي أكد إصابتها بسكتة قلبية حادة مفاجئة أدت إلى وفاتها فوراً.

وأشارت إلى أن وئام حتى لحظة وفاتها الأخيرة كانت بأتم صحتها ولم تكن تعاني من أي مشاكل صحية بل على العكس تماماً كانت بصحة جيدة نفسياً وجسدياً.

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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1138 ] نشر منذ 3 ساعات

لايش الكل خايف يقول وين ماتت ، وهلّا ورّيتونا نتائج التشريح الطبي مكتوب علي ورقة رسمية تابعة لدولة معروفة معترف بها ؟ والله ما كنت اعرف ان العالم تخاف من الطقعان لهالدّرجة.

[ عدد التعليقات: 17050 ] نشر منذ 2 ساعتين

للان محد يدري وين

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين

الموت لايعرف كبير ولا صغير

[ عدد التعليقات: 4453 ] نشر منذ 55 دقيقة

يمكن مخدرات ..!! اغلب الفنانين والفنانات يتعاطو خرابيط … نسأل الله السلامه والرحمه 😕

[ عدد التعليقات: 16652 ] نشر منذ 29 دقيقة

الحين ماتت والا ما ماتت
صارت قضيه مشعلله

[ عدد التعليقات: 2731 ] نشر منذ 25 دقيقة

صبااح النور والسرور للجميع
يخافون لانه ماهي اول فنانه تموت هناك قبلها الهنديه ومدري مين بعد فالناس الفاضيه راوادتهم الشكوك وحبو ياكدون للعالم انه وفاة طبيعية وكذا
نسال الله السلامة والعافيه
والله اعلم

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