التحقيق في واقعة تحرش أربعيني بحدث

نايف السالم(صدى):

أقدم رجل أربعيني على التحرش بحدث، أمس الثلاثاء، بعدما أغراه بمبلغ مالي.

وأبلغ الحدث والده بما حدث له، وتقدم الوالد ببلاغ لشرطة الشرائع يشتكي فيه من تعرض ابنه للتحرش من قِبل شخص في الأربعينيات من العمر.

وتحقق النيابة العامة ” قسم العِرض ” ، اليوم الأربعاء ،مع المتهم، وجرى أخذ أقوال الأب، وبرفقته الابن، وأخذ أقواله تمهيدًا لرفعها لدائرة النفس بالنيابة العامة بمكة.