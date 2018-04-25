بالفيديو..الخثلان يوضح إمكانية حصول المتزوجة بدون توثيق العقد على الميراث
كشف الشيخ سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة الإمام،الثلاثاء، عن إمكانية حصول من تزوجت بدون توثيق العقد رسميًا على حقوقها في الميراث.
وقال “الخثلان ” في برنامج ” يستفتونك” المذاع عبر قناة “رسالة”، إن النكاح إذا استوفى الشروط بحضور الشهود والعلانية ودفع مهر؛ إذن النكاح شرعي؛ بينما التوثيق هو مجرد توثيق لن يؤثر على صحة العقد.
وأضاف : ” تعامل هذه المرأة معاملة المرأة تمامًا وتحصل على حقها في الميراث “.
alfahd42[ عدد التعليقات: 17033 ] نشر منذ 1 ساعة
كلام سليم جزاك الله خير
abdul[ عدد التعليقات: 1137 ] نشر منذ 1 ساعة
لا فَضّ اللهُ اسنانك ايها الشيخ العظيم.