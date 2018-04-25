بالفيديو..الخثلان يوضح إمكانية حصول المتزوجة بدون توثيق العقد على الميراث

عادل الحربي (صدى):

كشف الشيخ سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة الإمام،الثلاثاء، عن إمكانية حصول من تزوجت بدون توثيق العقد رسميًا على حقوقها في الميراث.

وقال “الخثلان ” في برنامج ” يستفتونك” المذاع عبر قناة “رسالة”، إن النكاح إذا استوفى الشروط بحضور الشهود والعلانية ودفع مهر؛ إذن النكاح شرعي؛ بينما التوثيق هو مجرد توثيق لن يؤثر على صحة العقد.

وأضاف : ” تعامل هذه المرأة معاملة المرأة تمامًا وتحصل على حقها في الميراث “.