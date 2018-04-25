بالفيديو..الهيل: هل سيدفع أمير قطر الجزية صاغرا لواشنطن ؟

طلال الضوي(صدى):

تساءل المعارض القطري خالد الهيل، اليوم الأربعاء، حول مدى قبول الأمير القطري تميم بن حمد لدفع جزية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقابل حمايته.

وقال ” الهيل ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر” : ” هل سيدفع تميم بن حمد الجزيه صاغرا لواشنطن ؟ عموما في كل الحالات الامور محسومه : سمو الشيخ سلطان بن سحيم ال ثاني يحظى بقبول واسع في المجتمع الدولي وأبشركم انه زادت قناعات المجتمع الدولي ان سمو الشيخ سلطان هو الوحيد القادر على انهاء الازمه وإعادة الامور الى الطريق الصحيح. انتهى “.

يجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألمح يوم الثلاثاء خلال لقاؤه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه هناك دول من الممكن أن تسقط خلال أيام إذا تم الانسحاب منها في إشارة إلى قطر.

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