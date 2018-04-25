بالفيديو.. إزالة صخرة أسقطتها أمطار نجران

راشد آل شريه(صدى):

تمكنت أمانة نجران، ممثلة في فرق الطوارئ في منطقة نجران، عملها في إزالة انهيار صخرة على أحد شوارع شعب بران.

وقالت أمانة نجران عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إنّ الصخرة انهارت بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة مؤخرًا.

ويشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها لطقس غدًا الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخّات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران، تمتد إلى مكة المكرمة.