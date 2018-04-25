قطرVs ترامب.. الدوحة تدفع جزية لأمريكا لتتجنب السقوط خلال أيام

طلال الضوي(صدى):

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بتصريحاته خلال لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جدلا واسعا بعد أن وجه صفعات قوية للنظام القطري الذي يحتمي بالقوات الأمريكية.

وحلل عدد من الخبراء السياسيون تصريحات ترامب، موضحين أنه يوجه تهديد صريح للنظام القطري بأنه عليهك الدفع لأمريكا مقابل حمايتهم؛ وإلا فسيتم الانسحاب من قطر.

كما أكد ” ترامب ” على أن انسحابهم من قطر بطبيعة الحال سيؤدي لسقوط قطر؛ حيث يتصف نظامها بأنه هش بسبب الخلافات بين العائلة الحاكمة والشروخ التي يعاني منها النظام.

وتعمد ” ترامب ” إحراج قطر؛ التي تدعم ميليشيات إرهابية في سوريا وجماعات متطرفة مثل جماعة النصرة مطالبا إياها بدعم وجود القوات شمال سوريا وهو ما يتسبب في عودة الاستقرار.

ولفت الخبراء إلى موقف السعودية من القاعدة الأمريكية مؤكدين على أنها تخلصت من القاعدة الأمريكية قبل مايقارب من 15 عاما واكتفت بتأهيل جيشها؛ ليكون قادرا بسواعد ابنائه على حماية وطنهم دون الحاجة لأي قوات دولية وهذا ما تفتقد له قطر .