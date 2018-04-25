بالفيديو.. مواطنة تقفز من قمة جبل مرتفع بجرأة

نورة الشهري(صدى):

في مشهد ينم عن الشجاعة ، أقدمت مواطنة على القفز من أعلى جبل شديد الارتفاع ، متحدية صعوبة الأمر ، لتثبت أن الفتيات قادرات على خوض المغامرات دون خوف .

وخلال مقطع الفيديو الذي وثقته الفتاة ، كانت تصعد فوق جبل استعدادًا للقفز من فوقه ، حيث كانت تقول ” الله يستر .. الجبل عالي ” .