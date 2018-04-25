بالفيديو.. مواطنة تقفز من قمة جبل مرتفع بجرأة
في مشهد ينم عن الشجاعة ، أقدمت مواطنة على القفز من أعلى جبل شديد الارتفاع ، متحدية صعوبة الأمر ، لتثبت أن الفتيات قادرات على خوض المغامرات دون خوف .
وخلال مقطع الفيديو الذي وثقته الفتاة ، كانت تصعد فوق جبل استعدادًا للقفز من فوقه ، حيث كانت تقول ” الله يستر .. الجبل عالي ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 17033 ] نشر منذ 2 ساعتين
اطمري
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46188 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههه كفو يابنت الاجواد .. كفو يتبع كفو ..
..بس ماقلتوا لنا من هي البنت ، واين يقع هذا الجبل ,,
,, مايلحقنا شك في قدرات أولادنا وبناتنا في تحدي الصعاب .. والنعم باالجميع ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 17033 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8533 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله😁
alfahd42[ عدد التعليقات: 17033 ] نشر منذ 2 ساعتين
بس لحد يقلدها ترى يلعبون عليكم حاطين لها شي تحتها بس يبون بناتنا يروحن يناقزن معها
سيرمان[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 49 دقيقة
عباء
حركات ام بي سي
البنت اكيد ماتتت والا بها اصابات
وين القفزه التمثيليه
alfahd42[ عدد التعليقات: 17033 ] نشر منذ 42 دقيقة
ههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16641 ] نشر منذ 23 دقيقة
صاحيه ذي !