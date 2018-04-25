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بالفيديو.. مواطنة تقفز من قمة جبل مرتفع بجرأة

بالفيديو.. مواطنة تقفز من قمة جبل مرتفع بجرأة
نورة الشهري(صدى):

في مشهد ينم عن الشجاعة ، أقدمت مواطنة على القفز من أعلى جبل شديد الارتفاع ، متحدية صعوبة الأمر ، لتثبت أن الفتيات قادرات على خوض المغامرات دون خوف .

وخلال مقطع الفيديو الذي وثقته الفتاة ، كانت تصعد فوق جبل استعدادًا للقفز من فوقه ، حيث كانت تقول ” الله يستر .. الجبل عالي ” .


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 17033 ] نشر منذ 2 ساعتين

اطمري

[ عدد التعليقات: 46188 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههههههه كفو يابنت الاجواد .. كفو يتبع كفو ..

..بس ماقلتوا لنا من هي البنت ، واين يقع هذا الجبل ,,

,, مايلحقنا شك في قدرات أولادنا وبناتنا في تحدي الصعاب .. والنعم باالجميع ..

[ عدد التعليقات: 17033 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههه

[ عدد التعليقات: 17033 ] نشر منذ 2 ساعتين

بس لحد يقلدها ترى يلعبون عليكم حاطين لها شي تحتها بس يبون بناتنا يروحن يناقزن معها

[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 49 دقيقة

عباء
حركات ام بي سي
البنت اكيد ماتتت والا بها اصابات
وين القفزه التمثيليه

[ عدد التعليقات: 17033 ] نشر منذ 42 دقيقة

ههههههه

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