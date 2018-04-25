بالفيديو.. ” التميمي ” : الزواج الذي يتأثر بقيادة المرأة للسيارة ” زواج هش “
أشارت الدكتورة نادية التميمي استشارية علم النفس، اليوم الثلاثاء، إلى أن قيادة المرأة للسيارات إذا أثرت على علاقة الزوجين فهي علاقة هشة من الأساس.
وأكدت ” التميمي ” في حوار لها في برنامج ” تم ” المدذاع عبر ” القناة السعودية ” ، على أن الزواج الذي يتأثر بقيادة السيارة أو الغيرة أو مثل تلك الأشياء يكون ليس مبني على أساس قوي.
وفي السياق ذاته قالت رنا الدكنان ، إن مجتمعنا يعاني من مشكلة في تقبل الأخر، والتعايش بين المرأة والرجل.
alfahd42[ عدد التعليقات: 17033 ] نشر منذ 2 ساعتين
مجتمعنا متدين ومحافظ ومن يريد الدخول فيه عليه ان يتعايش معه مهوب يحاول يغير المجتمع كله من اجله
alfahd42[ عدد التعليقات: 17033 ] نشر منذ 2 ساعتين
القياده ليست مشكله في ذاتها المشكله في عدم طاعة الزوج
alfahd42[ عدد التعليقات: 17033 ] نشر منذ 2 ساعتين
الرجال قوامون على النساء والمراءة اللتي تقود مرغمة زوجها على القياده تستاهل انه يطردها من حياته
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46188 ] نشر منذ 2 ساعتين
صح لسانك يااخ الفهد .. لاهنت ..
,, اوافقك في كل ماتفضلت به ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 17033 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولانت طال عمرك يا العميد
سيرمان[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 48 دقيقة
جاك النساء المتهلفات المسترجلات
يتكلمون عن المجتمع وبناته
abdul[ عدد التعليقات: 1137 ] نشر منذ 19 دقيقة
اول من يحمد الله ويشكره هم الازواج عندما تضيف المراة فوق اعبائها الاوّلية، توصيل الابناء للمدرسة، والعيادات الطبية، وشراء المغاذي، وتوصيل الابناء الي الحدائق والملاعب الرياضية soccer moms دون ان ترتبط هي او الابناء بمواعيد وايام عمل الزوج، او سفرياته حسب ما تقتضي عمله. وبعدين ليست المملكة فقط الدولة الاسلامية او شعبها مسلمون. هناك ما يربوا عن ٦٠ مرة عدد المسلمين والمسلمات حول العالم، وجميع البلدان تسمح بقيادة المرأة للسيارة. لذا قيادة المراة السعودية للسيارة ليس بدعي خاص بالسعودية. يالا تقبّلوها بروح رياضية، خاصة ليس فيها مخالفة لاي نص يمنع ذلك لا من كتاب الله ولا من سنة الحبيب المصطفي عليه أزكي الصلاة والسلام والتحية. نعم لدي بعد التحفظات والقيود فيما يتعلق سفر المراة لوحدها ليلا من ولاية الي اخري ومن مدينة الي مدينة اخري دون مرافقين او مرافقات. ولكن تتبدد تلك التحفظات عندما تصبح الامر عادي ولا خوف عليها من الضياع في الطريق او عطل لا تجد من يسعفها. وتلك المخاوف لها عدة طرق للتغلب عليها. هل يوجد نظام اسعاف الاعطال AAA او ضمن عقد التأمين للسيارات في المملكة؟ كانت هناك شركة SASCO للاسعاف في الطرقات السريعة في الثمانينيات ، بس نظامها كان بدائي وغير ناجع. لا ادري هالايام اذا تحسّن الوضع.
abdul[ عدد التعليقات: 1137 ] نشر منذ 16 دقيقة
اقصد ٦٠ مرة اضعاف عدد المسلمين في السعودية*
مغرد[ عدد التعليقات: 1458 ] نشر منذ 12 دقيقة
الحرمه طلعت سطح القمر فى بعض الدول وحنا لا زلنا الحرمه تسوق والا ما تسوق اول ما جا الدش ممنوع صار عادى والى منعوه الا ن على بيتهم 2و3 الجوال الكيمرا والان الى قالوا ممنوع معاهم 2و3 اول كان الحرمه حرام تدرس والا ن بالواسطه تكفون فيه مواضيع اهم منها نبى الحرمه والرجل يعملون اختراعات شى نبى نشوفهم فى مرا كر مرموقه بعدين شوفوا برامج ها دفه مو المواضيع الى تا فهه