بالفيديو.. ” التميمي ” : الزواج الذي يتأثر بقيادة المرأة للسيارة ” زواج هش “

نايف السالم(صدى):

أشارت الدكتورة نادية التميمي استشارية علم النفس، اليوم الثلاثاء، إلى أن قيادة المرأة للسيارات إذا أثرت على علاقة الزوجين فهي علاقة هشة من الأساس.

وأكدت ” التميمي ” في حوار لها في برنامج ” تم ” المدذاع عبر ” القناة السعودية ” ، على أن الزواج الذي يتأثر بقيادة السيارة أو الغيرة أو مثل تلك الأشياء يكون ليس مبني على أساس قوي.

وفي السياق ذاته قالت رنا الدكنان ، إن مجتمعنا يعاني من مشكلة في تقبل الأخر، والتعايش بين المرأة والرجل.