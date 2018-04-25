” الخضيري ” يحذر من إحضار الزهور إلى المستشفى

عادل الحربي(صدى):

حذر عالم المسرطنات ، الدكتور فهد الخضيري ، من إحضار الزهور وتقديم النباتات الحية للمرضى بالمستشفيات ، لافتًا إلى أن هذا السلوك قد يتسبب في قتل مرضى الالتهابات القطرية المقاومة للعلاج .

وقال ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : إحضارك للزهور والنباتات الحية للمستشفى قد يتسبب في قتل مريض بالألتهابات الفطرية المقاومة للعلاج، وخصوصاً المرضى الذين تقل لديهم المناعة كمرضى زراعة النخاع والأعضاء ومن يتلقون مثبطات المناعة وغيرهم. لذلك هناك كثير من المستشفيات حول العالم تمنع دخول النباتات الحية والزهور .

وتابع قائلًا ” ويزداد الخطر إذا كانت النباتات معها تربة، أو عند إحضار تراب من الشارع للتعفر، وقد جاء أنه يجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض. في المغني:وقال مالك يجوز بكل حال ما كان من جنس الأرض. وقال حماد: لا بأس أن يتيمم بالرخام لما روى البخاري عن النبيﷺأنه قال:جعلت لي الأرض مسجداً وطهورًا ” .