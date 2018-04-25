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بالفيديو.. أسباب رفض السلطات بتكساس الإدلاء بمعلومات عن المبتعث ” الغنام “

بالفيديو.. أسباب رفض السلطات بتكساس الإدلاء بمعلومات عن المبتعث ” الغنام “
علي القحطاني (صدى):

رفضت الجهات الرسمية في ولاية تكساس ومدينة نيو أورليانز في العثور على المبتعث المفقود محمد الغنام بعد مرور 8 أشهر على اختفائه، بحجة إنه بالغ.

وقال ذويه في برنامج ” مالم ترَ ” إن الجهات الرسمية رفضت الإدلاء بأي معلومات بسبب إنه بالغ وحر، وطلبت منا اللجوء إلى المنظمات التطوعية.

ويذكر أن جامعة تكساس أسقطت محمد الغنام من سجلاتها بعد اختفائه وفشل الشرطة في العثور عليه.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 17033 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله اعلم وش سوو فيه

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