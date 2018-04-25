بالفيديو.. ولي العهد يزور الشيخ صالح الفوزان للاطمئنان على صحته

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، اليوم السبت في منزله؛ وذلك للاطمئنان على صحته.

وقال ولي العهد للشيخ الفوزان: الحمد لله على سلامتك يا شيخ، ولا تشوف شر إن شاء الله.

ورحب الشيخ الفوزان بسمو ولي العهد ومرافقيه، وطلب من سمو ولي العهد الدخول لمجلسه، إلا أن سموه رفض الدخول قبل الشيخ الفوزان، قائلًا: أنت والد لي يا شيخ.

وتعرض الشيخ ” الفوزان ” لإصابة طفيفة، لم تمنعه من مباشرة عمله في هيئة كبار العلماء بشكل طبيعي.