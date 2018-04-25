بالفيديو.. ” الفوزان ” يصف من يسبون الحكام والعلماء بالخوارج
ناشد عضو هيئة كبار العلماء ، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء ، الشيخ الدكتور صالح الفوزان ، بضرورة إبلاغ السلطان عمن يسبون الحكام والعلماء داخل المجالس ، لافتًا إلى أنهم من ” الخوارج ” .
وكان هذا الرد من ” الفوزان ” بناءا على سؤال أحد الأشخاص والذي قال : هناك بعض الناس يكثر من سب الحكام والعلماء في المجالس، وخاصة في هذه الأيام، ما الواجب على المسلم في هذا الأمر؟
ليجيبه الشيخ بقوله ” أن ينكر عليه ، وإذا لم يمتثل يبلغ عنه .. يبلغ عنه السلطة ؛ لأن هذا من الخوارج ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46171 ] نشر منذ 17 دقيقة
بارك الله فيك ياشيخ ,,
,, كلام على العين والراس ..