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الجهات الأمنية تعثر على جثة ” وليد الجش ” المختفية بالعمارية

الجهات الأمنية تعثر على جثة ” وليد الجش ” المختفية بالعمارية
عادل الحربي (صدى):

تمكنت الجهات الأمنية من العثور على الشاب وليد الجش ، الذي تلقت بلاغًا بختفائه منذ 3 أيام ، حيث كان متوفيًا جنوب العمارية .

وعثرت الجهات المعنية على جثته أثناء البحث ، بمشاركة فريقي عون وساعد للإنقاذ ، والذي لم تتضح ملامح وفاته حتى اللحظة الحالية .

وكان ” الجش ” قد اختفى في ظروف غامضة يوم السبت الماضي ، أثناء نزهته البرية برفقة أصدقائه ، حيث انقطع الاتصال بشكل مفاجئ بينه وبين أسرته ، ليتم العثور على سيارته بحي العمارية شمال الرياض ، وبداخلها جواله دون وجود أثر له .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 17033 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 46188 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 17033 ] نشر منذ 2 ساعتين

آمين

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