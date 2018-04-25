الجهات الأمنية تعثر على جثة ” وليد الجش ” المختفية بالعمارية
تمكنت الجهات الأمنية من العثور على الشاب وليد الجش ، الذي تلقت بلاغًا بختفائه منذ 3 أيام ، حيث كان متوفيًا جنوب العمارية .
وعثرت الجهات المعنية على جثته أثناء البحث ، بمشاركة فريقي عون وساعد للإنقاذ ، والذي لم تتضح ملامح وفاته حتى اللحظة الحالية .
وكان ” الجش ” قد اختفى في ظروف غامضة يوم السبت الماضي ، أثناء نزهته البرية برفقة أصدقائه ، حيث انقطع الاتصال بشكل مفاجئ بينه وبين أسرته ، ليتم العثور على سيارته بحي العمارية شمال الرياض ، وبداخلها جواله دون وجود أثر له .
alfahd42[ عدد التعليقات: 17033 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46188 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 17033 ] نشر منذ 2 ساعتين
آمين