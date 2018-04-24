بالصور.. الحارثي يشيد برعاية حكومة المملكة لأبناء شهداء الواجب والمعلمين

سعيد العجل(صدى):

رعى مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي الحفل الختامي لأنشطة وبرامج وفعاليات ( مكتب وفاء ) لرعاية أبناء وبنات شهداء الواجب وأبناء وبنات منسوبي التعليم المتوفين للعام 38/ 1439هـ، مساء اليوم الثلاثاء الموافق: 8/ 8/ 1439هـ بمسرح إدارة التعليم بالعزيزية، وذلك بحضور مدير عام إدارة شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد بن مطلق العصيمي ومساعده، ومدير عام مستشفى قوى الأمن العقيد عبد الوهاب القرشي، ومدير عام مكاتب وفاء بالوزارة الأستاذ دخيل بن صاهود المطيري، ومساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية الدكتور طلال بن مبارك الحربي، ومدير مكتب التعليم الأهلي بمكة الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني، ومديري المكاتب والإدارات التعليمية بتعليم مكة، ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين، وقادة المدارس والمكرمين من الجهات المتعاونة من القطاعين الحكومي والخاص، ورجال الأعمال الداعمين.

وأشاد مدير عام التعليم بمنطقة مكة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده ” يحفظهما الله ” في خدمة ورعاية أبناء وبنات شهداء الواجب إيماناً منهم بالدور العظيم الذي قدمه آباؤهم لهذا الوطن المعطاء؛ دفاعاً عن ترابه ومقدساته وتأريخه وعروبته وإسلامه، مضحين بأرواحهم ومقدمين الغالي والنفيس على حدود المملكة لينعم الوطن والمواطنون بالأمن والأمان، كما أشاد المدير العام باهتمام ورعاية وعناية الدولة بأبناء المتوفين من المعلمين والمعلمات، لدورهم العظيم في التربية والتعليم؛ وجهودهم المقدرة في تخريجهم للأطباء والمهندسين والجنود و الضباط وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة التي تسهم إسهاماً فاعلاً في خدمة الوطن نتيجة لما تلقوه من تعليم متميز على يد منسوبي التعليم من المعلمين والمعلمات.

وقدم المدير العام شكره الجزيل لمدير مكتب وفاء الأستاذ سعد العابد الثقفي ومساعده ومنسوبي المكتب على جهودهم المخلصة في خدمة أبناء وبنات شهداء الواجب والمعلمين المتوفين، وكافة الإدارات التعليمية والجهات المساندة لما قدمته وتقدمه من برامج وأنشطة هادفة لهذه الفئة، وعلى جهودهم في بناء الشراكات الفاعلة مع الجهات المعنية.

جاء ذلك في كلمته في الحفل التكريمي الذي أقيم بهذه المناسبة على مسرح إدارة التعليم بالعزيزية مساء اليوم الثلاثاء 8/ 8/ 1439هـ، والذي بُدء بالسلام الوطني، فتلاوة مباركة من القرآن الكريم للطالب فارس بن صالح الحارثي من متوسطة الأمير ماجد، تلاها كلمة الأستاذ سعد العابد الثقفي مدير مكتب وفاء، ثم قدمت إدارة نشاط الطلاب أوبريت ( الوفاء ) الذي نال استحسان الجميع لتجسيده الدور العظيم لحماة الدين والوطن ولمنسوبي التعليم في حراسة الفضيلة ورعاية السلوك الإنساني، فكلمة المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، تلاه تكريم المساندين لمكتب وفاء؛ شمل 170مكرماً وجهات حكومية وخاصة.

من جهته ثمّن مدير مكتب وفاء بإدارة تعليم مكة الأستاذ سعد الثقفي للمدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي رعايته للحفل الختامي لمكتب وفاء بعد مضي عام كامل من تأسيسه، مشيداً في ذات الوقت بالدعم اللامحدود الذي يقدمه المدير العام لـ ” مكتب وفاء ” من بذل ودعم وتوجيه ونصح وتذليل كافة المعوقات، وتسخير كافة الجهود والإمكانيات التعليمية لرعاية أبناء وبنات شهداء الواجب وأبناء وبنات منسوبي التعليم المتوفين، كما شكر الثقفي مساعدي المدير العام، ومديري المكاتب التعليمية، ومديري الإدارات، وقادة وقائدات المدارس ( بنين وبنات)، وشركاء النجاح من الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الجميع عمل بكل تفاني واجتهاد لتقديم الرعاية المثلى لمستفيدي المكتب، فيما كان هدفهم الأوحد مرضاة الله ثم تقديم ما يمكن تقديمه للأبناء من خدمات وبرامج وفعاليات وأنشطة وزيارات ميدانية متنوعة.

يُذكر أن تكريم ” مكتب وفاء ” بإدارة تعليم مكة للمكرمين بالحفل الختامي لهذا العام 38/ 1439هـ ( بنين ) شمل؛ الداعمين لـ 18 جهة حكومية وخاصة، و21 مدير إدارة ومساعد، و 126 مدير مكتب ومساعد وقائد مدرسة ومنسق ومتعاون، إضافة للدروع التقديرية لكبار الشخصيات .