ليفربول يدك حصون روما بخماسية مثيرة

ماجد الأشرم(صدى):

نجح ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، في الفوز على روما الإيطالي، ليقترب خطوة من التأهل للدورالنهائي من دوري أبطال أوروبا بخماسية مثيرة، مقابل هدفين.

وافتتح المباراة النجم المصري محمد صلاح بثنائية في الدقيقة 32، والدقيقة 45، بينما أحرز الهدف الثالث ساديو ماني في الدقيقة 65، وعزز فيرمينو فوز ليفربول بثنائية في الدقيقتين 61 و 68.

وأحرز أهداف روما اللاعب إيدين دجيكو، في الدقيقة 81، وبيروتي في الدقيقة 85.

واستطاع نجم ليفربول محمد صلاح أن يحصل على الأضواء بعد تسجيله لهدفين وصناعة هدفين من بين الأهداف الخمسة.