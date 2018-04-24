بالصور.. تايكوندو حي السويدي يحتفي بخريجي الدورة الأولى

محمد السعران(صدى):

احتفل مركز تدريب الاتحاد السعودي للتايكوندو بنادي الحي بمدرسة حي السويدي دورة التايكوندو الأولى للمستجدين والتي عقدت لمدة 3 شهور بمشاركة 60 لاعباً من مختلف الفئات السنية تحت إشراف المدرب الوطني منصور حسين الشبعاني (أحد لاعبي المنتخب السعودي للتايكوندو ونادي الهلال سابقاً) .

وشهد الحفل حضور رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للتايكوندو ثامر بن عبدالله السعران الذي سلّم للاعبين شهادات أحزمة من قبل الاتحاد بمعية قائد نادي الحي علي عبده سهلي ومشرف الأنشطة الرياضية إبراهيم عبده سهلي وجمعاً من أولياء الأمور وأطلعوا على عرضاً رياضياً عن أساسيات التايكوندو بمشاركة أكثر من 80 لاعباً .

الجدير بالذكر أن مركز التدريب يشرف عليها بشكل مباشر الاتحاد السعودي للتايكوندو بالشراكة مع مركز تطوير الرياضة المدرسية وهي أحد الشراكات لتبادل المنافع لتعود المنفعة على مرتادي تلك الأندية .