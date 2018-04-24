” هيئة الإعلام ” تكشف آليات الرقابة على أفلام السينما

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الثلاثاء، عن آلية فسح محتوى الأفلام التي ستعرض في دور السينما وفقا لطبيعة المحتوى.

وقالت الهيئة: إن أي فيلم لن يتم عرضه إلا بعد مشاهدته ووضع الملاحظات الخاصة بالمقاطع التي يجب إخفاؤها أو تعديلها فيه، ومن ثم ترفع الملاحظات إلى شركة التوزيع لعملية التحرير.

وأوضحت أنه سيتم فحص الفيلم مرة أخرى للتأكد من مراعاة الملاحظات وإعطاءه التصنيف المناسب ثم تقوم شركة التوزيع بالتنسيق مع دور العرض لاعتماد عرض الفيلم وفقا للتصنيف العمري الذي تم إقراره.