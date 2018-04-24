الاعتداء على فتاة غرب الرياض من قبل شابين وادخالها المستشفى على أثر الاعتداء
أكد مصدر خاص لـ ” صدى ” على نجاة فتاة مساء اليوم الثلاثاء من محاولة اعتداء عليها من قبل شابين، حيث رجح المصدر إنهما ينتميان لأحد شركات التوصيل، وذلك عندما تم إنزالها عند إحدى المستشفيات غرب العاصمة الرياض بعد أن تعرضت لعدد من الضربات قبل أن تنجو بأعجوبة.
وأكد المصدر إنه تم إدخالها إلى قسم الطواريء بالمستشفى وتسليم التقرير الطبي للنقطة الأمنية المتواجدة بالمستشفى.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 919 ] نشر منذ 24 دقيقة
هذا خبر مبتور…
ابك نبا التفاصيل…
alfahd42[ عدد التعليقات: 16939 ] نشر منذ 20 دقيقة
صحيح وين التفاصيل وكيف تركب معهم
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16638 ] نشر منذ 16 دقيقة
!!
شيخين1[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 12 دقيقة
مافهت كيف تم الاعتداء عليها من قبل شابين وينتميان لاحدى شركات التوصيل يعني الشركة ترسل سائق مع معزز قصدي معاون قصدي فزعة كيف توصيل وفية اثنين هيا كيف فهمونا اواكتبو الخبر صحيح مستحيل شركة توصيل تشغل اثنين في سيارة وحدة ومستحيل بنت بتشوف اثنين في سيارة وحدة وتركب معاهم الى اذا كانت الزبونة تبي فهمووووووني
alfahd42[ عدد التعليقات: 16939 ] نشر منذ 6 دقائق
موصلينها مشوار
alfahd42[ عدد التعليقات: 16939 ] نشر منذ 6 دقائق
هذا اللي باين من الخبر
alfahd42[ عدد التعليقات: 16939 ] نشر منذ 5 دقائق
هذا اللي باين من الخبر
نهى[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 5 دقائق
يا ترى عرفوا مين ها دول المجرمين