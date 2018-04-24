الاعتداء على فتاة غرب الرياض من قبل شابين وادخالها المستشفى على أثر الاعتداء

سعيد العجل(صدى):

أكد مصدر خاص لـ ” صدى ” على نجاة فتاة مساء اليوم الثلاثاء من محاولة اعتداء عليها من قبل شابين، حيث رجح المصدر إنهما ينتميان لأحد شركات التوصيل، وذلك عندما تم إنزالها عند إحدى المستشفيات غرب العاصمة الرياض بعد أن تعرضت لعدد من الضربات قبل أن تنجو بأعجوبة.

وأكد المصدر إنه تم إدخالها إلى قسم الطواريء بالمستشفى وتسليم التقرير الطبي للنقطة الأمنية المتواجدة بالمستشفى.