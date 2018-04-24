بالفيديو.. هاجد المحمدي: من يحتفلون بالطلاق غير أسوياء
وصف هاجد المحمدي المدير التنفيذي لجمعية الإصلاح الأسري، اليوم الثلاثاء، النساء والرجال الذين يحتفلون بالطلاق بأنهم غير أسوياء.
وأضاف ” المحمدي ” عبر حوار له في برنامج ” تم ” ، المذاع على قناة ” السعودية ” ، أن الطلاق يدل على فشل الحياة؛ لذلك لا يجوز الاحتفال به ، قائلًا: ” معظم الحالات التي تأتينا لا يمكتها تخيل ما يحدث بعد الطلاق ” .
وأوضح أنه هناك 70% من الحالات التي تأتي إلى الجمعية تراجعت عن الطلاق، وانتهت بالصلح؛ بعد أن تم تسليط الضوء على مخاطر الطلاق إذا تم، مشيرًا إلى أن هذا هو دورهم أن يبرزوا المخاطر ويقوموا بالتوعية.
فهد[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 24 دقيقة
صرنا نشوف عادات و تقاليد غريبة على مجتمعنا
نهى[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 21 دقيقة
اكيد ما كانت سعيدة لهيك بتحتفل ههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 16940 ] نشر منذ 19 دقيقة
يفرغون شحنات مكبوته
alfahd42[ عدد التعليقات: 16940 ] نشر منذ 19 دقيقة
اوافقك الراي يا المحمدي
abdul[ عدد التعليقات: 1132 ] نشر منذ 18 دقيقة
لقي او لقِيت ما يريدون. الانفصال. يسوّون مأتم ؟ يا شيخنا تري في ناس ترقص عند سماع خبر وفاة حماته او حماتها، بس مغَلِّقين الابواب حتي لا يراهم حد. وانت زعلان عشان احتفلوا بالفراق قبل ما هو يكسّر رأسها او هي تقطع آلته بمقص الاشجار مثل المراة الارجنتينية اللي قرينا عنها قبل ساعات ؟ خلهم يفرحون بالفراق ، بس ما يستعجلون للزواج مرة اخري.