بالفيديو.. هاجد المحمدي: من يحتفلون بالطلاق غير أسوياء

علي القحطاني(صدى):

وصف هاجد المحمدي المدير التنفيذي لجمعية الإصلاح الأسري، اليوم الثلاثاء، النساء والرجال الذين يحتفلون بالطلاق بأنهم غير أسوياء.

وأضاف ” المحمدي ” عبر حوار له في برنامج ” تم ” ، المذاع على قناة ” السعودية ” ، أن الطلاق يدل على فشل الحياة؛ لذلك لا يجوز الاحتفال به ، قائلًا: ” معظم الحالات التي تأتينا لا يمكتها تخيل ما يحدث بعد الطلاق ” .

وأوضح أنه هناك 70% من الحالات التي تأتي إلى الجمعية تراجعت عن الطلاق، وانتهت بالصلح؛ بعد أن تم تسليط الضوء على مخاطر الطلاق إذا تم، مشيرًا إلى أن هذا هو دورهم أن يبرزوا المخاطر ويقوموا بالتوعية.