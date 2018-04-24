صلاح يصنع التاريخ.. أكثر عربي يسجل أهداف بدوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

حقق محمد صلاح نجم ليفربول، اليوم الثلاثاء، خلال الشوط الأول من مباراة فريقه أمام روما في إطار الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا رقم قياسي جديد.

وسجل صلاح خلال 45 دقيقة هدفين كسر من خلالهما الرقم الذي وصل إليه الجزائري رابح ماجر، في دوري أبطال أوروبا، حيث أصبح صلاح أكثر لاعب عربي يحرز أهداف بدوري الأبطال بـ 13 هدفًا، بينما وصل ” ماجر ” لـ 12 هدفا فقط.