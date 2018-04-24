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كثافة مرورية بشارع صاري إثر حادث اصطدام مركبة وشاحنة

كثافة مرورية بشارع صاري إثر حادث اصطدام مركبة وشاحنة
نايف السالم(صدى):

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية ، من كثافة شديدة في الحركة المرورية بشارع صاري في محافطة جدة ، مساء اليوم الثلاثاء .

وأشار المركز عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن الزحام نتج عن حادث اصطدام مركبة وشاحنة ، مما أدى إلى حالة احتجاز واحتراق إحداها .

وباشرت الجهات المختصة موقع الحادث على الفور، حيث تعمل في الوقت الراهن على إعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 46165 ] نشر منذ 41 دقيقة

الله يستر على المسلمين …

[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 33 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

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