كثافة مرورية بشارع صاري إثر حادث اصطدام مركبة وشاحنة

نايف السالم(صدى):

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية ، من كثافة شديدة في الحركة المرورية بشارع صاري في محافطة جدة ، مساء اليوم الثلاثاء .

وأشار المركز عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن الزحام نتج عن حادث اصطدام مركبة وشاحنة ، مما أدى إلى حالة احتجاز واحتراق إحداها .

وباشرت الجهات المختصة موقع الحادث على الفور، حيث تعمل في الوقت الراهن على إعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي .