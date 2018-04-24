كثافة مرورية بشارع صاري إثر حادث اصطدام مركبة وشاحنة
حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية ، من كثافة شديدة في الحركة المرورية بشارع صاري في محافطة جدة ، مساء اليوم الثلاثاء .
وأشار المركز عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن الزحام نتج عن حادث اصطدام مركبة وشاحنة ، مما أدى إلى حالة احتجاز واحتراق إحداها .
وباشرت الجهات المختصة موقع الحادث على الفور، حيث تعمل في الوقت الراهن على إعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46165 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله يستر على المسلمين …
فهد[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 33 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله