بالفيديو.. منتقبة تسرق محفظة سيدة داخل محل مستلزمات نسائية
وثقت كاميرات مراقبة، اليوم الثلاثاء، لحظة سرقة منتقبة لمحفظة سيدة أخرى، داخل محال خاص بالمستلزمات النسائية.
وانشغل البائع مع سيدات أخريات داخل المحل، ولم يتمكن من رصد السارقة، لكن الكاميرات فعلت ذلك، وكلن لم يتحدد مكان الفيديو.
نهى[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 2 ساعتين
كثير ما تحدث السرقة في الزحام
تركي[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 2 ساعتين
من الواضح انها محترفة في السرقة
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10314 ] نشر منذ 2 ساعتين
عساها نار عليهاا 😄😄😄
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1053 ] نشر منذ 1 ساعة
محترفه بقوه والظاهر انها متربيه في بيت كله حراميه
تف في وجه من رباها
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4443 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله عليها المجرمه 😠
alfahd42[ عدد التعليقات: 16966 ] نشر منذ 1 ساعة
وليه التركيز على النقاب مهوب على قلة التربيه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46171 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يغنينا بحلاله عن حرامه ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 919 ] نشر منذ 1 ساعة
اتقوا الله .. وما دخل النقاب بالسرقه…
حتى لا تأثموا يا صدى عدلوا الخبر…اكتبوا حورمه بدل منقبه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16640 ] نشر منذ 55 دقيقة
بعض الحريم يكونوا مفهيات مخليه الشنطه ع ورا😑!!!
شيخين1[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 51 دقيقة
يلعن امها لاقوط صدق السرقة حرفنة
تعقيب😯😯[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 48 دقيقة
😕😕
alfahd42[ عدد التعليقات: 16966 ] نشر منذ 48 دقيقة
يسرقون الكحل من العين
المر[ عدد التعليقات: 1181 ] نشر منذ 47 دقيقة
كيف يتهنا ويرتاح وهو ياكل حرام ويمكن صاحبها ماعنده غيرها فلوس حقت شهر بعدين ليش المحفظه الصغيره باينه
alfahd42[ عدد التعليقات: 16966 ] نشر منذ 45 دقيقة
ناس ماتخاف الله وعديمة التربيه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2724 ] نشر منذ 41 دقيقة
قليله خاتمه حسبي الله عليها
خيتي دانا اكيد الواحد يحرص واهي حست بالامان لانه شكلها من الخارج مايحوى انها سارقه
والاقشر اقشر لو اهو في بيته يجيه الحرامي مثل ماحصل معاي 😰😰
نسال الله السلامة بس
alfahd42[ عدد التعليقات: 16966 ] نشر منذ 39 دقيقة
يا الله السلامه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 38 دقيقة
بعض الحريم يكونوا مفهيات مخليه الشنطه ع ورا😑!!!
alfahd42[ عدد التعليقات: 16966 ] نشر منذ 36 دقيقة
مستامنه
alfahd42[ عدد التعليقات: 16966 ] نشر منذ 36 دقيقة
يارب احفظنا جميعا واحفظ لنا
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16640 ] نشر منذ 28 دقيقة
بنت النور صادقه بس مهما كان الأحتياط واجب وانا اختك خصوصا في ذا الزمن بس الله يكفينا وياكم شرهم
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6972 ] نشر منذ 26 دقيقة
الحرام الله ما يهني صاحبه فيه