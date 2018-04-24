بالفيديو.. منتقبة تسرق محفظة سيدة داخل محل مستلزمات نسائية

عادل الحربي(صدى):

وثقت كاميرات مراقبة، اليوم الثلاثاء، لحظة سرقة منتقبة لمحفظة سيدة أخرى، داخل محال خاص بالمستلزمات النسائية.

وانشغل البائع مع سيدات أخريات داخل المحل، ولم يتمكن من رصد السارقة، لكن الكاميرات فعلت ذلك، وكلن لم يتحدد مكان الفيديو.