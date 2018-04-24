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  3. في الشوط الأول.. شباك روما تشتعل بنيران صلاح الصديقة أمام ليفربول

في الشوط الأول.. شباك روما تشتعل بنيران صلاح الصديقة أمام ليفربول

في الشوط الأول.. شباك روما تشتعل بنيران صلاح الصديقة أمام ليفربول
نواف السالم(صدى):

انتهى الشوط الأول من موقعة ليفربول وروما في إطار الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بتقدم الفريق الإنجليزي.

ونجح نجم ليفربول وانجلترا محمد صلاح في هز شباك روما، في الدقيقة 35، و45 من عمر المباراة ؛ وسط صيحات الجماهير التي تعول على صلاح في مباراة اليوم.

يجدر الإشارة إلى أن صلاح حصل على جائزة أفضل لاعب في انجلترا خلال الأيام الماضية.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 1 ساعة

بالتوفيق دائما

[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 1 ساعة

جووووووووول رائع

[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 1 ساعة

كفو يا أبو مكه الزمن هذا زمانك انتهى زمان ميسي و رونالدو

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