أم البنات المنحورات في مكة: زوجي أعطاني منوم لينفذ جريمته

نايف السالم(صدى):

روت السيدة فاطمة زوجة قاتل بناته بمكة، والتي تحمل جنسية أفريقية، تفاصيل جديدة حول الواقعة.

وقالت ” فاطمة ” في أول ظهور إعلامي لها في برنامج ” معالي المواطن ” ، المذاع عبر ” إم بي سي ” إن والد البنات الثلاث قام بإعطائها حبوب منومة قبل القيام بجريمته؛ موضحة أنه كان يستهدف قتلها عقب قتل البنات.

وأضافت أنها استيقظت وشاهدته وهو ينحر بناتها ، حينها صرخت وسألته عن سبب قيامه بذلك؛ مضيفة أنه قال لها إنه أبلغ الشرطة.

وكانت أشارت إلى أنه يتناول حبوب مخدرة، ويتصف بأنه شخص إنطوائي في أغلب الأحيان.

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