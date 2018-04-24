أم البنات المنحورات في مكة: زوجي أعطاني منوم لينفذ جريمته
روت السيدة فاطمة زوجة قاتل بناته بمكة، والتي تحمل جنسية أفريقية، تفاصيل جديدة حول الواقعة.
وقالت ” فاطمة ” في أول ظهور إعلامي لها في برنامج ” معالي المواطن ” ، المذاع عبر ” إم بي سي ” إن والد البنات الثلاث قام بإعطائها حبوب منومة قبل القيام بجريمته؛ موضحة أنه كان يستهدف قتلها عقب قتل البنات.
وأضافت أنها استيقظت وشاهدته وهو ينحر بناتها ، حينها صرخت وسألته عن سبب قيامه بذلك؛ مضيفة أنه قال لها إنه أبلغ الشرطة.
وكانت أشارت إلى أنه يتناول حبوب مخدرة، ويتصف بأنه شخص إنطوائي في أغلب الأحيان.
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زوجة #مواطن_يقتل_اطفاله_بمكه تتحدث إلى #معالي_المواطن pic.twitter.com/SvfxELgMjj
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46155 ] نشر منذ 20 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يكفينا الشر .. آمين ,,
فهد[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله ينتقم منه ,,, حسبي الله ونعم الوكيل
نهى[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يصبرك اختي