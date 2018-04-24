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أم البنات المنحورات في مكة: زوجي أعطاني منوم لينفذ جريمته

أم البنات المنحورات في مكة: زوجي أعطاني منوم لينفذ جريمته
نايف السالم(صدى):

روت السيدة فاطمة زوجة قاتل بناته بمكة، والتي تحمل جنسية أفريقية، تفاصيل جديدة حول الواقعة.

وقالت ” فاطمة ” في أول ظهور إعلامي لها في برنامج ” معالي المواطن ” ، المذاع عبر ” إم بي سي ” إن والد البنات الثلاث قام بإعطائها حبوب منومة قبل القيام بجريمته؛ موضحة أنه كان يستهدف قتلها عقب قتل البنات.

وأضافت أنها استيقظت وشاهدته وهو ينحر بناتها ، حينها صرخت وسألته عن سبب قيامه بذلك؛ مضيفة أنه قال لها إنه أبلغ الشرطة.

وكانت أشارت إلى أنه يتناول حبوب مخدرة، ويتصف بأنه شخص إنطوائي في أغلب الأحيان.

 

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 46155 ] نشر منذ 20 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, الله يكفينا الشر .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 17 دقيقة

الله ينتقم منه ,,, حسبي الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 15 دقيقة

الله يصبرك اختي

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