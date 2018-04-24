” الجبير ” يطالب قطر بإرسال قواتها إلى سوريا قبل سحب الحماية الأمريكية

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الخارجية ، عادل الجبير ، إن الحماية الأمريكية في حال سحبت من قطر ، سيسقط النظام في أقل من أسبوع .

وأشار ” الجبير ” في تصريحاته بمؤتمر ، إلى أن قطر يجب أن تدفع ثمن وجود القوات الأميركية في سوريا ، مشددًا على ضرورة أن ترسل قواتها إلى دمشق قبل ان يلغي دونالد ترامب ، الحماية الأمريكية عليها .