” الجبير ” يطالب قطر بإرسال قواتها إلى سوريا قبل سحب الحماية الأمريكية
أكد وزير الخارجية ، عادل الجبير ، إن الحماية الأمريكية في حال سحبت من قطر ، سيسقط النظام في أقل من أسبوع .
وأشار ” الجبير ” في تصريحاته بمؤتمر ، إلى أن قطر يجب أن تدفع ثمن وجود القوات الأميركية في سوريا ، مشددًا على ضرورة أن ترسل قواتها إلى دمشق قبل ان يلغي دونالد ترامب ، الحماية الأمريكية عليها .
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1051 ] نشر منذ 38 دقيقة
قطر هذي زي السرطان
حفتر وفلتر[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 6 دقائق
ههههههههههههههه قطر لوحدها ؟؟؟؟ ماهو تكلم عن كل دول الخليج وليس قطر لوحدها