  • الثلاثاء 24

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” الجبير ” يطالب قطر بإرسال قواتها إلى سوريا قبل سحب الحماية الأمريكية

” الجبير ” يطالب قطر بإرسال قواتها إلى سوريا قبل سحب الحماية الأمريكية

” الجبير ” يطالب قطر بإرسال قواتها إلى سوريا قبل سحب الحماية الأمريكية
نايف السالم(صدى):

أكد وزير الخارجية ، عادل الجبير ، إن الحماية الأمريكية في حال سحبت من قطر ، سيسقط النظام في أقل من أسبوع .

وأشار ” الجبير ” في تصريحاته بمؤتمر ، إلى أن قطر يجب أن تدفع ثمن وجود القوات الأميركية في سوريا ، مشددًا على ضرورة أن ترسل قواتها إلى دمشق قبل ان يلغي دونالد ترامب ، الحماية الأمريكية عليها .


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1051 ] نشر منذ 38 دقيقة

قطر هذي زي السرطان

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 6 دقائق

ههههههههههههههه قطر لوحدها ؟؟؟؟ ماهو تكلم عن كل دول الخليج وليس قطر لوحدها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *