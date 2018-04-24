بالفيديو.. وفاة مصلي ساجدا أثناء صلاة المغرب
توفى اليوم الثلاثاء؛ أثناء صلاة المغرب، الحاج حسن محمد الحمد أبومحمد السوري في مسجد المركز الصحي –الروضة.
ووثقت كاميرات المراقبة لحظة وفاة الحاج حسن في مشهد تقشعر له الأبدان، حيث سقط ساجدًا وانقضت الثواني الأخيرة في حياته وهو يقول الشهادة أثناء سجودة؛ وعندما فرغ المصليين من الصلاة وجدوه قد لفظ أنفاسه الأخيرة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46155 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه الجنه ويحسن عزاء اهله ومن يعز عليهم فراقه ,, آمين ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27325 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27325 ] نشر منذ 21 دقيقة
امس مات عندنا حرمه وولد الله يرحمهم جميع
الشاعر[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 13 دقيقة
سبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر
اسأل الله ان يغفرله ويجعله في منزلة الشهداء امين
وان يغفرلموتانا وموتى المسلمين اللهم احسن خاتمتنا
اقول لأهلة هنيأن لكم ولاتحزنوا ابدا
اللهم صلى وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد
وعلى اله وصحابتة اجمعين
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 439 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين.