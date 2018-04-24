بالفيديو.. وفاة مصلي ساجدا أثناء صلاة المغرب

فهد الشمري(صدى):

توفى اليوم الثلاثاء؛ أثناء صلاة المغرب، الحاج حسن محمد الحمد أبومحمد السوري في مسجد المركز الصحي –الروضة.

ووثقت كاميرات المراقبة لحظة وفاة الحاج حسن في مشهد تقشعر له الأبدان، حيث سقط ساجدًا وانقضت الثواني الأخيرة في حياته وهو يقول الشهادة أثناء سجودة؛ وعندما فرغ المصليين من الصلاة وجدوه قد لفظ أنفاسه الأخيرة.