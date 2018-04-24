بالفيديو.. الجهات الأمنية تحبط محاولة انتحار شاب في حفر الباطن

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الثلاثاء، محاولة انتحار شاب في حفر الباطن.

وظهر في الفيديو الجهات الأمنية وهى تحبط محاولة انتحار الشاب والذي كان ينوي أن يلقي بنفسه من مبنى عالي.