نشر : منذ 46 دقيقة 1٬518 4 حوادث بالفيديو.. الجهات الأمنية تحبط محاولة انتحار شاب في حفر الباطن نايف السالم(صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الثلاثاء، محاولة انتحار شاب في حفر الباطن. وظهر في الفيديو الجهات الأمنية وهى تحبط محاولة انتحار الشاب والذي كان ينوي أن يلقي بنفسه من مبنى عالي. الوسوم:الجهات الامنية, انتحار, حفر الباطن
نهى[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 42 دقيقة
الحمد لله على سلامتك
فهد[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 41 دقيقة
ليش حاول ينتحر
من المهد الى اللحد فقير[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 35 دقيقة
اكيد عاطل
مافجيبة ريال
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46155 ] نشر منذ 34 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,