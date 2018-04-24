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  • نشر : منذ 46 دقيقة
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  • حوادث

بالفيديو.. الجهات الأمنية تحبط محاولة انتحار شاب في حفر الباطن

بالفيديو.. الجهات الأمنية تحبط محاولة انتحار شاب في حفر الباطن
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الثلاثاء، محاولة انتحار شاب في حفر الباطن.

وظهر في الفيديو الجهات الأمنية وهى تحبط محاولة انتحار الشاب والذي كان ينوي أن يلقي بنفسه من مبنى عالي.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 42 دقيقة

الحمد لله على سلامتك

[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 41 دقيقة

ليش حاول ينتحر

[ عدد التعليقات: 46155 ] نشر منذ 34 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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