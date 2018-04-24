مركز الإبداع بوزارة الصحة يستمر في كشف الموهب جديدة

أحمد الخبراني(صدى):

أستمراراً لإكتشاف المواهب كشف مركز إبداع الصحة اليوم الثلاثاء الموافق 24/4/2018 الستار عن موهبة جديدة من برنامج (موهوب) الذي أطلقه المركز لكتشاف مواهب منسوبي وزارة الصحة ، حيث قدمت الموهوبة سهى بنت إبراهيم الزريقان أحدى منسوبات الوزارة موهبتها في عالم المكياج والتي تحدثت عن اطلاق مبادرة – لأنك جميلة – التي تهدف لتحسين تجربة المريض في الحالات التي تعاني من المشاكل الجلدية بواسطة المكياج، كما أطلعت الحضور على سر إبداعها في عالم المكياج وكيف تستطيع حل المشاكل الجلدية بواسطته.

وقد نالت موهبتُها المشاركة الفعالة من الحضور والتي ساهمت في رفع مستوى ثقافة لدى الحاضرات عن كيفية تحسين المشاكل الجلدية من خلال المكياج.

الجدير بالذكر أن مبادرة ( موهوب ) والتي أطلقها مركز الإبداع بوزارة الصحة تسهم في :

1-نشر الثقافة وتبادل المعرفة بين الموظفين.

2-خلق بيئة محفزة لروح الفريق.

3- إشراك الموهوب مع المشاركة المجتمعية و تجربة المريض بوزارة الصحة لإستثمار موهبته في جميع المجلات المختلفة والمتنوعة.