صدمة كبيرة تواجه مدرب أرسنال الجديد

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير إعلامية ، إن هناك صدمة جديدة تنتظر المدرب الفني القادم للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال ، بدءا من الموسم الرياضي المقبل ، بعد رحيل أرسين فينجر .

وأوضحت التقارير ، أنه بعيدًا عن هوية المدرب الجديد الذي سيخلف ” فينجر ” في النادي الإنجليزي ، إلا أنه سيفاجأ بتقيد ميزانيته والتي تصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية .

ولفتت إلى أن سبب هذه الميزانية المحدودة للأرسنال ، يعود إلى إنفاق الفريق لحوالي 100 مليون جنيه إسترليني ، للتعاقد مع ألكسندر لاكازيني وبييير إيمريك أوباميانج ، فضلًا عن التجديد للألماني مسعود أوزيل ، بمرتب أسبوعي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني .

ونوهت إلى أنه في حال رغب مدرب أرسنال الجديد في عقد صفقات ضخمة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، سيضطر الجانرز إلى بيع عدد من اللاعبين الحاليين قبل أن يتم التعاقد مع نجوم آخرين .