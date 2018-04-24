ريبروف يفجر مفاجأة بشأن خلافه مع ” السومة “

طلال الغامدي(صدى):

كشف المدرب الأوكراني السابق للأهلي سيرغي ريبروف، عن تصرفات المهاجم السوري عمرو السومة معه والتي جعلت هناك خلافات بينهما.

وأشار ريبروف إلى أن السومة كان يتدخل في صلاحياته كمدرب؛ وكان يرى أنه يجب أن يتواجد في الملعب طوال الـ90 دقيقة بعد عودته من الإصابة.

وأضاف أنه على الرغم من الخلافات بينهما إلا أن اللاعب رائع ومميز؛ ولكن لم يعجبه أن يتم تغييره مراعاة لإصابته.

وأكد على أن ” السومة ” لم يكن هداف الفريق الوحيد، ولكن كان هناك 4 لاعبين على الأقل سجلوا 10 اهداف.