ريبروف يفجر مفاجأة بشأن خلافه مع ” السومة “
كشف المدرب الأوكراني السابق للأهلي سيرغي ريبروف، عن تصرفات المهاجم السوري عمرو السومة معه والتي جعلت هناك خلافات بينهما.
وأشار ريبروف إلى أن السومة كان يتدخل في صلاحياته كمدرب؛ وكان يرى أنه يجب أن يتواجد في الملعب طوال الـ90 دقيقة بعد عودته من الإصابة.
وأضاف أنه على الرغم من الخلافات بينهما إلا أن اللاعب رائع ومميز؛ ولكن لم يعجبه أن يتم تغييره مراعاة لإصابته.
وأكد على أن ” السومة ” لم يكن هداف الفريق الوحيد، ولكن كان هناك 4 لاعبين على الأقل سجلوا 10 اهداف.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 439 ] نشر منذ 29 دقيقة
ردة فعل الكابتن عمر السومة طبيعية بحكم نجوميته ،وغيرته على الفريق ،وثقته في نفسه،وقدرته التهديفيه حتى وهو في ربع مستواه،،
تواجد الكابتن عمر السومة في أرضية الملعب،، يحد من خطط الخصوم الهجومية على الفريق،والعكس صحيح،،مثل ماحدث في مباراة الهلال آخر الدوري.
ريبروف :-مدرب أثبت إنه فاشل ولم يقدم مايشفع له في البقاء في تدريب الفريق.
الرااااقي[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 15 دقيقة
اقول رح الله لايحيي هالوجه سبب ضياع بطولتين من الاهلي .. الخلااااا.
المر[ عدد التعليقات: 1179 ] نشر منذ 11 دقيقة
السومه اخذ اكبر من حجمه الا امتلا فلوس وارح ينافخ كمان يتشرط ويتدخل في عمل المدرب هزلت
أبوهمام[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 10 دقائق
يفجر مفاااااااااااجأة؟
فعلا الكتابة الصحفية والعناوين علم ودراسة وموهبة.
كل هذه أبعد ما تكون عن هذا الخبر.
المر[ عدد التعليقات: 1179 ] نشر منذ 9 دقائق
ريبروف مدرب ناجح شوف لعبه في تصفيات اسيا وف الدوري مع ان الاهلي اي كلام مافيه نجوم كلهم انصاف لاعبين