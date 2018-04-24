خالد بن سلمان: صالح الصماد حاول تهديد المملكة بالصواريخ فأتاه الرد
أشاد سمو الأمير خالد بن سلمان ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ، بالانتصار الكبير الذي حققته القوات الجوية الملكية يوم أمس ، باستهداف القيادي الحوثي البارز صالح الصماد والقضاء عليه .
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : تمكن الأبطال في القوات الجوية الملكية السعودية بحمدالله من استهداف القيادي في المليشيات الحوثية صالح الصماد بنجاح .
وتابع قائلًا ” و هو الهالك الذي توعد بأن يكون هذا هو عام اطلاق الصواريخ البالستية على المملكة، فأتاه الرد من الأبطال تحت قيادة سمو سيدي وزير الدفاع ” .
نهى[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 44 دقيقة
وكل من يقف امام قواتنا سنرد عليه بكل الحزم