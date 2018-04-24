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خالد بن سلمان: صالح الصماد حاول تهديد المملكة بالصواريخ فأتاه الرد

خالد بن سلمان: صالح الصماد حاول تهديد المملكة بالصواريخ فأتاه الرد
نايف السالم(صدى):

أشاد سمو الأمير خالد بن سلمان ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ، بالانتصار الكبير الذي حققته القوات الجوية الملكية يوم أمس ، باستهداف القيادي الحوثي البارز صالح الصماد والقضاء عليه .

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : تمكن الأبطال في القوات الجوية الملكية السعودية بحمدالله من استهداف القيادي في المليشيات الحوثية صالح الصماد بنجاح .

وتابع قائلًا ” و هو الهالك الذي توعد بأن يكون هذا هو عام اطلاق الصواريخ البالستية على المملكة، فأتاه الرد من الأبطال تحت قيادة سمو سيدي وزير الدفاع ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 44 دقيقة

وكل من يقف امام قواتنا سنرد عليه بكل الحزم

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