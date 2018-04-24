آسيوي يقتل 5 أشخاص أجبروا ” عشيقته ” على ممارسة الرذيلة
قامت محكمة جنايات أبوظبي، أمس الاثنين، بمحاكمة متهم آسيوي ذبح رجل و4 فتيات، وبعد اكتشافه إجبارهم وتسترهم على ممارسة الرجل للرذيلة مع عشيقته في مركز للتدليك والمساج حيث يعملون.
ويذكر أن المتهم اعترف بجريمته، بسبب تحويلهم المركز مقرًا لممارسة الرذيلة، وخصوصًا مع عشيقته التي اصطحبته إلى المركز حيث تعمل بعد تجولهما للتسوق، إلا أن زميلاتها الأربع اصطحبنها إلى إحدى الغرف حيث ينتظرها الرجل، فيما كان المتهم مشغولًا بإعداد الإفطار باستخدام سكين.
وخيّرت المحكمة ممثلي أولياء الدم بين تطبيق عقوبة القصاص في حق المتهم، والعفو عنه مقابل الدية أو من دونها، فيما طلب محامو الدفاع عن المتهمين تأجيلا للاستعداد والمرافعة.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 915 ] نشر منذ 42 دقيقة
للأسف البحرين ودبي ولحقتها ابوظبي. صارت وجهه سياحيه للجنس.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46153 ] نشر منذ 39 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
abdul[ عدد التعليقات: 1128 ] نشر منذ 33 دقيقة
موهذي بلد الرجل الاعمال والمقرب من الاسرة الحاكمة الي يقول بملئ فيه خلهم يشربوب ويعملون اللي يبون للمواطن والمقيم؟ . يا سيد خلف الحبتور : لا امان مع الدعارة والخمر والقمار. وفي النهاية تلك الاشغال تكون دائما وكرا و مملوكة لجماعات العصابات والمافيا و تابعي الجريمة المنظَّمة