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محمد صلاح يكشف عن أكلته المفضلة وما يفعله في مصر

محمد صلاح يكشف عن أكلته المفضلة وما يفعله في مصر
ماجد محمد(صدى):

كشف نجم ليفربول والمنتخب المصري ، محمد صلاح ، جزء من تفاصيل حياته الشخصية ، خلال الحوار الذي أجراه مع قناة تلفزيونية أمريكية .

وأشار ” صلاح ” خلال الحوار ، إلى أن أكلته المفضلة هي الكشري ، معترفًا بعدم حبه للطعام الإنجليزي إلا أنه مضطر لتناوله ، مضيفًا ” خبير التغذية الخاص بي قال إن جسمي ليس به دهون متراكمة ، لذلك يسمح لي بتناول ما شئت ولكن بكميات محدودة ، بالإضافة إلى عدم تناولي الخمور وهو ما يساعد جسمي على العمل بصورة أفضل ” .

وأوضح أنه عندما يصل إلى مصر ، يقوم بالاتصال صديقه المقرب على الفور ، لاستقباله في المطار بطبق الكشري ليتناوله .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 56 دقيقة

مافي حد ما يحب الكشري المصري ههههههه,,الله يوفقك

[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 55 دقيقة

النجم العربي الخلوق

[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 54 دقيقة

العالمي الله يحيميه

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