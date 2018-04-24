محمد صلاح يكشف عن أكلته المفضلة وما يفعله في مصر
كشف نجم ليفربول والمنتخب المصري ، محمد صلاح ، جزء من تفاصيل حياته الشخصية ، خلال الحوار الذي أجراه مع قناة تلفزيونية أمريكية .
وأشار ” صلاح ” خلال الحوار ، إلى أن أكلته المفضلة هي الكشري ، معترفًا بعدم حبه للطعام الإنجليزي إلا أنه مضطر لتناوله ، مضيفًا ” خبير التغذية الخاص بي قال إن جسمي ليس به دهون متراكمة ، لذلك يسمح لي بتناول ما شئت ولكن بكميات محدودة ، بالإضافة إلى عدم تناولي الخمور وهو ما يساعد جسمي على العمل بصورة أفضل ” .
وأوضح أنه عندما يصل إلى مصر ، يقوم بالاتصال صديقه المقرب على الفور ، لاستقباله في المطار بطبق الكشري ليتناوله .
فيصل[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 56 دقيقة
مافي حد ما يحب الكشري المصري ههههههه,,الله يوفقك
فهد[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 55 دقيقة
النجم العربي الخلوق
تركي[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 54 دقيقة
العالمي الله يحيميه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27325 ] نشر منذ 46 دقيقة
الله يعز النعمه يحفظها