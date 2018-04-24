محمد صلاح يكشف عن أكلته المفضلة وما يفعله في مصر

ماجد محمد(صدى):

كشف نجم ليفربول والمنتخب المصري ، محمد صلاح ، جزء من تفاصيل حياته الشخصية ، خلال الحوار الذي أجراه مع قناة تلفزيونية أمريكية .

وأشار ” صلاح ” خلال الحوار ، إلى أن أكلته المفضلة هي الكشري ، معترفًا بعدم حبه للطعام الإنجليزي إلا أنه مضطر لتناوله ، مضيفًا ” خبير التغذية الخاص بي قال إن جسمي ليس به دهون متراكمة ، لذلك يسمح لي بتناول ما شئت ولكن بكميات محدودة ، بالإضافة إلى عدم تناولي الخمور وهو ما يساعد جسمي على العمل بصورة أفضل ” .

وأوضح أنه عندما يصل إلى مصر ، يقوم بالاتصال صديقه المقرب على الفور ، لاستقباله في المطار بطبق الكشري ليتناوله .