بالفيديو.. ترامب يحرج ماكرون بشكل صادم.. وأمجد طه ساخرًا: ذبحه

واشنطن(صدى):

أحرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون؛ في منتصف حديثه أثناء استقباله في البيت الأبيض.

وقام ترامب بحركة مفاجئة صدمت الرئيس الفرنسي؛ عندما قام الأول بقطع حديثة لإزالة قشرة شعر من رأس ماكرون وقعت على بدلته في موقف تسبب في ذهول الجميع.

وفي هذا السياق علق الخبير السياسي والاستراتيجي أمجد طه على حركة ترامب قائلًا: ” ترامب يجحفل فرنسا بذكاء ودبلوماسية ،،ترامب يقطع تصريحاته ويزيل قشرة رأس من بدلة ماكرون …ذبحه.. الفرنسي أنصدم ” .

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