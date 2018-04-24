التقويم الذاتي المؤسسي ورشة عمل بتعليم تبوك
قامت إدارة الجودة الشاملة بتعليم تبوك بتنفيذ ورشة عمل بعنوان ” التقويم الذاتي المؤسسي ” ، والتي تهدف إلى اكساب منسوبي ومنسوبات إدارة الجودة الشاملة مهارات التقويم المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية.
قدمها مشرف الجودة الشاملة الدكتور خالد بن طخطيخ العنزي.
ومن خلال ورشة العمل قام المدرب بعرض وتوضيح المحاور التالية:
1- التعرف على مفهوم التقويم الذاتي المؤسسي.
2- شرح معايير نموذج التقويم الذاتي المؤسسي (RADAR).
3- شرح أدوات تقويم نموذج التقويم الذاتي المؤسسي وفق منهجية (RADAR).
4- تطبيق عملي على بناء المنهجية والتطبيق والتقييم والنتائج المرتبطة بها.
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