وظيفة شاغرة في طيران السعودية الخليجية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة خطوط الطيران السعودية الخليجية، وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى مدير إدارة المواد؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام.

وأوضحت الشركة أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

وقالت الشركة إن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 مايو 2018م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي:اضغط هنـــــــــا.

وأضافت الشركة أنه يمكن إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [email protected]، وسيتم التواصل مع المتقدم في حال وجود أي شواغر تناسب مؤهلاته.