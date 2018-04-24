النيابة تكشف عن واجبات رجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة

علي القحطاني (صدى):

كشفت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء،عن عدد من الواجبات على رجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يقوم بها.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” إنه الواجبات هي كالتالي:

– الإنتقال فوراً إلى مكان وقوعها .

– معاينة آثارها المادية والمحافظة عليها.

– إثبات حال الأماكن والأشخاص ، وكل ما يفيد في معرفة الحقيقة.

– سماع أقوال الحاضرين للواقعة أو من لديهم معلومات عنها .

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