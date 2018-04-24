النيابة تكشف عن واجبات رجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة
كشفت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء،عن عدد من الواجبات على رجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يقوم بها.
وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” إنه الواجبات هي كالتالي:
– الإنتقال فوراً إلى مكان وقوعها .
– معاينة آثارها المادية والمحافظة عليها.
– إثبات حال الأماكن والأشخاص ، وكل ما يفيد في معرفة الحقيقة.
– سماع أقوال الحاضرين للواقعة أو من لديهم معلومات عنها .
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