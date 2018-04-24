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هيئة الأرصاد تتوقع حالة الطقس ليوم الأربعاء

هيئة الأرصاد تتوقع حالة الطقس ليوم الأربعاء
حمود العنزي (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ، وتؤدي إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن هذه المناطق التي تشهد الحالة الجوية ، تتمثل في الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية ، وأجزاء من المنطقة الشرقية .

وأوضحت أن هناك توقعات بهطول أمطار رعدية ، مصحوبة بزخات من البدر ورياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومنطقة نجران ، لتمتد إلى مكة المكرمة .

 


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