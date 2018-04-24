نتائج قرعة كأس العرب للأندية

نواف السالم(صدى):

انتهى حفل سحب قرعة كأس العرب للأندية الأبطال لدور الـ 32 ، مساء اليوم الثلاثاء ، بحضور العديد من نجوم وأساطير الكرة العربية .

وكشفت القرعة عن المواجهات لدور الـ 32 والتي جاءت كالتالي:

يلعب الأهلي السعودي أمام المحرق البحريني ، فيما يواجه الهلال السعودي نادي الشباب العماني ، ويلتقي نادي النصر السعودي مع نادي الجزيرة الإماراتي ، أما عن نادي الاتحاد السعودي فيلعب مع نادي الوصل الإماراتي .

ويواجه نادي الرجاء المغربي نظيره السلام زغرتا اللبناني ، فيما يلتقي نادي الوداد المغربي مع أهلي طرابلس الليبي ، ويواجه نادي الزمالك المصري نظيره القادسية الكويتي ، بينما يلتقي وفاق سطيف الجزائري مع نادي العين الإماراتي.

أما عن نادي الإسماعيلي المصري فيلعب مع نظيره ” الكويت ” الكويتي ، ويلتقي الصفاقسي التونسي بنادي النفط العراقي ، فيما يواجه مولودية الجزائر نادي الرفاع البحريني ، ويلعب نجم الساحلي التونسي مع نادي الرمثا الأردني .

وضمن النتيجة ، يواجه اتحاد العاصمة الجزائري نظيره القوة الجوية العراقي ، ليلعب الترجي التونسي مع المتأهل من التصفيات في المجموعة ” بي ” ، ويواجه الجيش السوري نادي المريخ السوداني ، فيما يلعب الأهلي المصري مع المتأهل من التصفيات من المجموعة A.