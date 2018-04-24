بالفيديو.. أول ظهور لكايت ميدلتون دوقة كامبريدج بعد وضعها لطفلها بدقائق

لندن(صدى):

نشر مكتب الأمير ويليام عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الفيديو الأول لدوقة كامبريدج كايت ميدلتون وطفلها الذي وضعته اليوم في مستشفى سانت ماري في غرب لندن حيث وضعت من قبل طفليها جورج وتشارلوت.

فيما أعلن قصر كينزنجتون ، أنه تم إبلاغ الملكة ودوق إدنبره وأمير ويلز ودوقة كورنوول والأمير هاري وأفراد عائلتي الزوجين بالخبر السعيد ، وأنهما رُزقا بصبي .

ويزن المولود وهو الصبي الثاني للزوجين وليام وكيت حوالي أربعة كيلوجرامات وحضر وليام الولادة.