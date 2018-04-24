بالفيديو.. أول ظهور لكايت ميدلتون دوقة كامبريدج بعد وضعها لطفلها بدقائق
نشر مكتب الأمير ويليام عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الفيديو الأول لدوقة كامبريدج كايت ميدلتون وطفلها الذي وضعته اليوم في مستشفى سانت ماري في غرب لندن حيث وضعت من قبل طفليها جورج وتشارلوت.
فيما أعلن قصر كينزنجتون ، أنه تم إبلاغ الملكة ودوق إدنبره وأمير ويلز ودوقة كورنوول والأمير هاري وأفراد عائلتي الزوجين بالخبر السعيد ، وأنهما رُزقا بصبي .
ويزن المولود وهو الصبي الثاني للزوجين وليام وكيت حوالي أربعة كيلوجرامات وحضر وليام الولادة.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8529 ] نشر منذ 52 دقيقة
مبرووك متى العزيمه☺😁
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4430 ] نشر منذ 49 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله … ناااعمه 😍
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46154 ] نشر منذ 47 دقيقة
ويش همنا فيه ………..!!؟
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ 2 دقيقتين
بنات ياعسولات حطن خطوط ماهو خط تحت بعد وضعها في دقائق يوم اطلعت للعالم ماشاء الله عليها ☺️