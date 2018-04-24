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بالفيديو.. أول ظهور لكايت ميدلتون دوقة كامبريدج بعد وضعها لطفلها بدقائق

بالفيديو.. أول ظهور لكايت ميدلتون دوقة كامبريدج بعد وضعها لطفلها بدقائق
لندن(صدى):

نشر مكتب الأمير ويليام عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الفيديو الأول لدوقة كامبريدج كايت ميدلتون وطفلها الذي وضعته اليوم في مستشفى سانت ماري في غرب لندن حيث وضعت من قبل طفليها جورج وتشارلوت.

فيما أعلن قصر كينزنجتون ، أنه تم إبلاغ الملكة ودوق إدنبره وأمير ويلز ودوقة كورنوول والأمير هاري وأفراد عائلتي الزوجين بالخبر السعيد ، وأنهما رُزقا بصبي .

ويزن المولود وهو الصبي الثاني للزوجين وليام وكيت حوالي أربعة كيلوجرامات وحضر وليام الولادة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 46154 ] نشر منذ 47 دقيقة

ويش همنا فيه ………..!!؟

[ عدد التعليقات: 2720 ] نشر منذ 2 دقيقتين

بنات ياعسولات حطن خطوط ماهو خط تحت بعد وضعها في دقائق يوم اطلعت للعالم ماشاء الله عليها ☺️

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