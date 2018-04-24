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بالفيديو.. برامج الإسكان ترفع نسبة تملك المنازل بالمملكة

بالفيديو.. برامج الإسكان ترفع نسبة تملك المنازل بالمملكة
علي القحطاني(صدى):

لوحظ في الآونة الأخيرة ، ارتفاع نسبة تملك المنازل داخل المملكة ، بنسبة 50% ، ولاتزال في تصاعد مستمر ، بفضل برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية .

وساهمت برامج كلًا من الوزارة والصندوق ، في زيادة حجم وسهولة التمويل العقاري المقدم للمواطنين ، حيث سجل نموًا قويًا لم يشهده منذ حوالي 10 أعوام .

وأدى ذلك ، إلى تنشيط التمويل السكني بدرجة كبيرة ، بفضل تعجيل فترة الإقراض للمواطنين ، حيث مثلت آخر المؤشرات ، قفزة كبيرة في عدد القروض الممنوحة من قبل البنوك ومؤسسات التمويل خلال مارس الماضي ، بنسبة بلغت 45% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 43 دقيقة

ممتاز صارت اسهل من الاول كثير

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