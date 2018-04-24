اتحاد الكرة يعتمد موعد بدء الدوري الموسم المقبل وتوقيت الانتقالات الشتوية

ماجد محمد(صدى):

عقد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعه الدوري بمدينة جدة ، برئاسة الدكتور عادل عزت ، رئيس مجلس الإدارة .

وثمن ” عزت ” الدعم الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد الأمين – حفظهما الله – للاتحاد ، والمتابعة والاهتمام المباشرين من رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، للمنتخب الوطني ، في سبيل إعداده إلى المشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة بروسيا .

واعتمد المجلس ، تأسيس مكتب تنفيذي للاتحاد ، برئاسة عادل عزت ، على أن يفوض نائب الرئيس برئاسة اجتامعات المكتب في حال غيابه ، كما تم اعتماد اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالاتحاد .

وحدد المجلس ، تاريخ بداية دوري المحترفين للموسم الرياضي المقبل ، والذي يبدأ بتاريخ 9 أغسطس القادم ، بينما اعتمد فترتي تسجيل اللاعبين المحترفين ، والتي تبدأ من الجمعة الموافق 1 يونيو ، وتنتهي الجمعة الموافق 23 أغسطس .

وأقر بدء فترة التسجيل الثانية ، والتي تبدأ يوم الإثنين الموافق 7 يناير من العام المقبل ، وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 4 فبراير .